Власти Египта смягчили ограничения для туристов

В Египте продолжают смягчать антиковидные ограничения. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.Спустя 16 месяцев министерство туризма и древностей разрешило возобновить работу театров, концертных залов, парков развлечений, казино, ночных клубов и дискотек, в том числе в отелях.Заполняемость ограничили 70 процентами от максимальной вместимости зала. При этом должны быть выполнены все санитарные требования.Дискотеки и ночные клубы будут доступны до двух часов ночи. Однако в ресторанах, кафе и других общественных местах продолжит действовать запрет на кальяны.Ранее "Рамблер" сообщал, что в Турции призвали закрыть границы с Россией.