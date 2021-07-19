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Власти Египта смягчили ограничения для туристов

Анна Арсеньева
25 минут назад
В Египте продолжают смягчать антиковидные ограничения. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
Власти Египта смягчили ограничения для туристов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Спустя 16 месяцев министерство туризма и древностей разрешило возобновить работу театров, концертных залов, парков развлечений, казино, ночных клубов и дискотек, в том числе в отелях.
Заполняемость ограничили 70 процентами от максимальной вместимости зала. При этом должны быть выполнены все санитарные требования.
Дискотеки и ночные клубы будут доступны до двух часов ночи. Однако в ресторанах, кафе и других общественных местах продолжит действовать запрет на кальяны.
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