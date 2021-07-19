Власти Египта смягчили ограничения для туристов

В Египте продолжают смягчать антиковидные ограничения. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Спустя 16 месяцев министерство туризма и древностей разрешило возобновить работу театров, концертных залов, парков развлечений, казино, ночных клубов и дискотек, в том числе в отелях.

Заполняемость ограничили 70 процентами от максимальной вместимости зала. При этом должны быть выполнены все санитарные требования.