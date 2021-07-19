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В Турции призвали закрыть границы с Россией

Анна Арсеньева
4 часа назад
Президент Турецкой ассоциации инфекционистов Мехмет Джейхан заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране сильно ухудшилась после открытия авиасообщения с Россией, и призвал закрыть границы. Об этом сообщает Gazete Oxygen.
По словам Джейхана, поток туристов из РФ сейчас представляет угрозу для граждан Турции из-за дельта-штамма короновируса, который, как он заявил, завозят в страну россияне.
Президент Турецкой ассоциации инфекционистов высказал недоумение по тому поводу, что власти страны уговаривали Россию открыть границы в то время, когда РФ являлась одной из стран, где распространялся штамм "Дельта".
"Наибольший страх во мне вызывают русские туристы. Меня удивляет отсутствие реакции со стороны властей: да, туризм важен в плане экономики, но дельта-штамм, привозимый из России ставит под угрозу здоровье наших граждан", - сказал Мехмет Джейхан.
Ранее "Рамблер" сообщал, что цены на билеты в Турцию обрушились.
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