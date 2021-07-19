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Цены на билеты в Турцию обрушились вниз

Стелла Шмель
1 час назад
Россиянам сообщили о снижении стоимости билетов на самолет в Турцию. В данный момент улететь в Анталью можно, купив билет за 10 тысяч рублей в обе стороны, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Как сообщил директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, распродажа началась из-за избытка перевозок.
"Рейсов на направлении больше, чем необходимо рынку".
В настоящее время темпы бронирования авиабилетов постепенно замедляются, а туроператоры предлагают "горящие туры" со скидками в 30-50% от изначальной стоимости.
Новости путешествий,Видео,Алексан Мкртчян,Ассоциация туроператоров России,
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