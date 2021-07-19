Россиянам сообщили о снижении стоимости билетов на самолет в Турцию. В данный момент улететь в Анталью можно, купив билет за 10 тысяч рублей в обе стороны, сообщает Ассоциация туроператоров России.Как сообщил директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, распродажа началась из-за избытка перевозок."Рейсов на направлении больше, чем необходимо рынку".В настоящее время темпы бронирования авиабилетов постепенно замедляются, а туроператоры предлагают "горящие туры" со скидками в 30-50% от изначальной стоимости.Ранее "Рамблер" писал, что россиянка отдохнула в Турции и рассказала, чего ожидать.