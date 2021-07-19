Россиянка отдохнула в Турции и рассказала, чего ожидать

Путешественница из России поехала в отпуск в Турцию и бюджетно там отдохнула. Свой отзыв и впечатления от поездки она описала в блоге "Тонкости туризма", отзыв опубликован на платформе " Яндекс . Дзен".

За 14-дневный отдых на двоих россиянка заплатила 63 тысячи рублей. При этом она отметила, что из-за неудобного расписания рейсов выходит не две недели а фактически 12 дней отдыха.

Россиянка отправилась в отель четыре звезды, но оценила его на "твердую трешку". Питание на курорте было "простоватым", но всегда было, что поесть.

На пляже не было бара и душа, но береговая линия была живописная и чистая.

Туристка посоветовала не ожидать слишком многого от оотдыха эконом-класса, отметив, что соотношения качества и цены в данном случае соответствует.

"Ну люди, неужели нельзя реально сопоставить стоимость тура и перспективы удобств и сервиса? Неужели кто-то ждет "Мардан Палас" или "Риксос" за эти деньги? Судя по отзывам да, ждут...",