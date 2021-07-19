Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Россиянка отдохнула в Турции и рассказала, чего ожидать

Стелла Шмель
3 часа назад
Путешественница из России поехала в отпуск в Турцию и бюджетно там отдохнула. Свой отзыв и впечатления от поездки она описала в блоге "Тонкости туризма", отзыв опубликован на платформе "Яндекс. Дзен".
Россиянка отдохнула в Турции и рассказала, чего ожидать
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
За 14-дневный отдых на двоих россиянка заплатила 63 тысячи рублей. При этом она отметила, что из-за неудобного расписания рейсов выходит не две недели а фактически 12 дней отдыха.
Россиянка отправилась в отель четыре звезды, но оценила его на "твердую трешку". Питание на курорте было "простоватым", но всегда было, что поесть.
На пляже не было бара и душа, но береговая линия была живописная и чистая.
Туристка посоветовала не ожидать слишком многого от оотдыха эконом-класса, отметив, что соотношения качества и цены в данном случае соответствует.
"Ну люди, неужели нельзя реально сопоставить стоимость тура и перспективы удобств и сервиса? Неужели кто-то ждет "Мардан Палас" или "Риксос" за эти деньги? Судя по отзывам да, ждут...",
- сказала она.
Новости путешествий,Яндекс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители