"Ощущение, что COVID-19 нет": туристка об отдыхе в Анапе

Российская туристка поехала семьей с двумя детьми на отдых в Анапу и рассказала "Рамблеру" про обман с жильем, высокие цены, проблемы с электричеством и толпы людей на пляжах.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Про жилье

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Мы забронировали квартиру еще в феврале. Хозяйка просила звонить каждый месяц и подтверждать бронь. И все это время мы звонили. Когда мы приехали в Анапу, она прислала каких-то двух лбов, похожих на коллекторов из 90-х, которые повели нас смотреть какое-то другое жилье вообще не по тому адресу. Всю дорогу они делали вид, что говорят по телефону, якобы обсуждая, что жилье очень подорожало. И начали предлагать нам апартаменты за 5000 рублей за сутки, но мы не согласились.

Место, в которое они нас в итоге привели, было похоже на какой-то бомжатник. Кухня очень маленькая, негде развернуться, вместо второй спальни - проходная комната. Нам предложили спать на раскладушках за 3500 в сутки. Еще там стояли два старых дивана.

Мы начали звонить хозяйке, но на ситуацию она отреагировала словами: "Ну, вот так получилось. Предыдущие жильцы не выехали". Мы поняли, что это было сделано специально, потому что людям деваться некуда, и они остаются, чтобы не мотаться после дороги с сумками в поисках новой квартиры.

из личного архива

На это жилье мы не согласились и начали искать другую квартиру. Позвонили по нескольким объявлениям, везде все уже занято. Загруженность очень большая, людей очень много. Мы увидели около моря еще одно объявление. Женщина предложила двухкомнатную квартиру за 4000 рублей, но когда увидела, что у нас не один ребенок, а двое, повысила до 4200. Пришлось согласиться. В итоге за семь дней мы заплатили 29400 рублей.

Сейчас в Анапе какие-то серьезные проблемы с электричеством. Уже три дня в половине города нет света. Говорят, какие-то аварии. Холодильник не работает, и все купленные продукты портятся. Телефон приходится заряжать в машине. Отдыхающие очень недовольны, многие жалуются и не знают, что делать. В кафе и небольших домах есть генераторы, но работают они плохо.

Про море и толпы туристов

Мы были в Анапе в 2019 году. Сейчас на пляжах гораздо больше людей, чем тогда, особенно на песчаных. Их настолько много, что иногда абсолютно негде лечь и оставить вещи. Самый пик загруженности в 10:00-12:00 и в 17:00-19:00. Но много людей плавают уже и в 7 утра. Лежаки на камнях стоят 150-200 рублей, а на песке - 250-300 рублей.

из личного архива

На пляже с галькой чисто, а вот на песочном сильно цветет вода, но, видимо, ее периодически чистят.

Про цены

По нашим ощущениям, за два года цены на жилье, еду, развлечения и вообще абсолютно на все выросли где-то в три раза. Рядом с нашей квартирой есть два "Магнита" . Один из них ближе к морю, поэтому продукты там дороже. Например, детский сок стоит там 40 рублей, а в магазине подальше от берега - 27 рублей. Сахарная вата на набережной стоит где-то 200 рублей, можно найти и по 150. На пляже все вообще дико дорого. Несчастный леденец на палочке - тоже где-то 150 рублей.

Арендодатели сейчас реально дерут деньги за жилье. Дешевле, чем за четыре тысячи найти двухкомнатную квартиру вообще невозможно.

Про ограничения