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Новые ограничения вызвали отток туристов Краснодарского края

Мария Грибова
24 минуты назад
Туристы отменяют поездки в Краснодарский край из-за введенных ограничений. Об этом порталу NEWS.ru заявил глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.
Новые ограничения вызвали отток туристов Краснодарского края
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Эксперт утверждает, что большинство путешественников, запланировавших отдых на Кубани, не успеют привиться от коронавируса к первому августа.
Отток туристов вызван также высокими ценами на ПЦР-тесты, зачастую их стоимость достигает 25 процентов от цены путевки.
"Плюс не стоит забывать о штрафах в Краснодарском крае, которые порой доходят до 30 тысяч рублей",
— добавил специалист.
На данный момент от путешествия на Черноморское побережье отказались до 30 процентов россиян.
Новости путешествий,Дмитрий Горин,Ассоциация туроператоров России,
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