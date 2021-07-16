Новые ограничения вызвали отток туристов Краснодарского края

Туристы отменяют поездки в Краснодарский край из-за введенных ограничений. Об этом порталу NEWS.ru заявил глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.Эксперт утверждает, что большинство путешественников, запланировавших отдых на Кубани, не успеют привиться от коронавируса к первому августа.Отток туристов вызван также высокими ценами на ПЦР-тесты, зачастую их стоимость достигает 25 процентов от цены путевки."Плюс не стоит забывать о штрафах в Краснодарском крае, которые порой доходят до 30 тысяч рублей", — добавил специалист.На данный момент от путешествия на Черноморское побережье отказались до 30 процентов россиян.Ранее "Рамблер" писал о том, что россиянин перечислил недостатки отпуска на Кубани.