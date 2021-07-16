Новые ограничения вызвали отток туристов Краснодарского края

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Эксперт утверждает, что большинство путешественников, запланировавших отдых на Кубани, не успеют привиться от коронавируса к первому августа.

Отток туристов вызван также высокими ценами на ПЦР-тесты, зачастую их стоимость достигает 25 процентов от цены путевки.

"Плюс не стоит забывать о штрафах в Краснодарском крае, которые порой доходят до 30 тысяч рублей",

— добавил специалист.