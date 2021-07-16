Россиянин перечислил недостатки отпуска на Кубани

Турист, отдохнувший в Краснодарском крае, перечислил главные недостатки курорта и дал советы, как сделать путешествие более комфортным. Впечатления мужчины опубликовал на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественник призвал отказаться от идеи взять машину на прокат. По его словам, поездка на автомобиле превратится в долгое стояние в пробках.

«Взять и поехать, куда глаза глядят, навстречу приключениям — нельзя. Это вам не Кипр», — добавил он.

Вместо этого автор статьи посоветовал выбирать экскурсии в мини-группах или обращаться к местным гидам, которые смогут отвезти в «секретные» места.

Также мужчина упомянул грязную воду в море, которая цветет и имеет неестественный оттенок.

«По сравнению с Турцией, мы переплатили. Это факт», — резюмировал мужчина.