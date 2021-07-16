Севастополь ужесточил правила приема туристов

В Севастополе начали действовать новые правила для туристов. При заселении в отели они обязаны предоставить анализ на антитела к COVID-19 или сертификат о вакцинации. Отныне результаты ПЦР- тестов не принимают.

Ограничения были введены из-за роста числа заболевших COVID-19 в регионе. Исключение сделано для детей до 18 лет. Им справки не нужны, если они приехали в сопровождении взрослых, которые предоставили необходимые документы.

Известно, что Республика Крым и Севастополь вошли в число регионов России, где доминирует индийский штамм (дельта) коронавируса. Это повлияло на снижение уровня бронирований, однако власти фиксируют большое количество туристов, проживающих в частном секторе.

"На территории Севастополя все экскурсионные программы работают, как и раньше, заполняемость ресторанов высокая. Не все успели привиться и получить сертификаты, поэтому отельеры фиксируют отмены бронирования, но какой процент отмен, мы пока не знаем", - рассказала "РГ" начальник управления туризма Севастополя Лариса Остапенко.