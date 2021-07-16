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Севастополь ужесточил правила приема туристов

Даня Виттиг
1 час назад
В Севастополе начали действовать новые правила для туристов. При заселении в отели они обязаны предоставить анализ на антитела к COVID-19 или сертификат о вакцинации. Отныне результаты ПЦР- тестов не принимают.
Севастополь ужесточил правила приема туристов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Ограничения были введены из-за роста числа заболевших COVID-19 в регионе. Исключение сделано для детей до 18 лет. Им справки не нужны, если они приехали в сопровождении взрослых, которые предоставили необходимые документы.
Известно, что Республика Крым и Севастополь вошли в число регионов России, где доминирует индийский штамм (дельта) коронавируса. Это повлияло на снижение уровня бронирований, однако власти фиксируют большое количество туристов, проживающих в частном секторе.
"На территории Севастополя все экскурсионные программы работают, как и раньше, заполняемость ресторанов высокая. Не все успели привиться и получить сертификаты, поэтому отельеры фиксируют отмены бронирования, но какой процент отмен, мы пока не знаем", - рассказала "РГ" начальник управления туризма Севастополя Лариса Остапенко.
Она сообщила, что по данным на начало июля в отелях Севастополя на июль-август было забронировано менее 50 процентов мест. Это выше, чем в 2020 году.
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