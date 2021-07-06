В Турции выявили зараженных "дельтой-плюс"

В Турции выявили три случая заражения штаммом "дельта плюс". Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на главу минздрава.Фахреттин Коджа заявил, что новый штамм коронавируса выявлены трех провинциях, включая Стамбул."В трех провинциях, включая Стамбул, зафиксирован вариант "дельта плюс". Во всех случаях заболевшие не были вакцинированы. Их состояние хорошее, госпитализации нет"Коджа также отметил, что число зараженных дельта-штаммом достигло 286 человек в 30 провинциях.Ранее "Рамблер" сообщал, что Турция отменит ПЦР-тесты для туристов из 16 стран.