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В Турции выявили зараженных "дельтой-плюс"

Елизавета Назарова
2 часа назад
В Турции выявили три случая заражения штаммом "дельта плюс". Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на главу минздрава.
Фахреттин Коджа заявил, что новый штамм коронавируса выявлены трех провинциях, включая Стамбул.
"В трех провинциях, включая Стамбул, зафиксирован вариант "дельта плюс". Во всех случаях заболевшие не были вакцинированы. Их состояние хорошее, госпитализации нет"
Коджа также отметил, что число зараженных дельта-штаммом достигло 286 человек в 30 провинциях.
Новости путешествий,Видео,Минздрав РФ,
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