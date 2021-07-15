Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

В Крыму могут ввести обязательную вакцинацию для туристов

Диана Товсепова
41 минуту назад
Власти Крыма допустили введение обязательной вакцинации или регулярного ПЦР-тестирования для туристов, которые заселяются в гостиницы, пансионаты и отели республики.
В Крыму могут ввести обязательную вакцинацию
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский.
Глава ведомства заявил, что в Крыму уже присматриваются к мерам, введенным в Краснодарском крае.
"Возможно, мы к этому тоже придем", — предположил Лясковский.
Он также отметил, что сейчас туристы могут привиться на территории полуострова как первым, так и вторым компонентом вакцины. Однако для тех, кто получил первую прививку «КовиВака» и «ЭпиВакКороны», могут возникнуть проблемы — эти препараты в республику поступили в небольшом количестве.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Сочи откроют первый "свободный от COVID-19" пляж.
Новости путешествий,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители