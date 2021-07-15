В Крыму могут ввести обязательную вакцинацию

Он также отметил, что сейчас туристы могут привиться на территории полуострова как первым, так и вторым компонентом вакцины. Однако для тех, кто получил первую прививку «КовиВака» и «ЭпиВакКороны», могут возникнуть проблемы — эти препараты в республику поступили в небольшом количестве.