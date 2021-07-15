В Крыму могут ввести обязательную вакцинацию

Власти Крыма допустили введение обязательной вакцинации или регулярного ПЦР-тестирования для туристов, которые заселяются в гостиницы, пансионаты и отели республики.
Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский.
Глава ведомства заявил, что в Крыму уже присматриваются к мерам, введенным в Краснодарском крае.
"Возможно, мы к этому тоже придем", — предположил Лясковский.
Он также отметил, что сейчас туристы могут привиться на территории полуострова как первым, так и вторым компонентом вакцины. Однако для тех, кто получил первую прививку «КовиВака» и «ЭпиВакКороны», могут возникнуть проблемы — эти препараты в республику поступили в небольшом количестве.