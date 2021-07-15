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В Сочи откроют первый "свободный от COVID-19" пляж

Стелла Шмель
25 минут назад
В Сочи откроют отдельный пляж для тех, кто сделал вакцину от коронавируса.
В Сочи откроют первый "свободный от COVID-19" пляж
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"В ближайшие дни мы откроем первый пляж, свободный от COVID-19. Так называемый COVID-free пляж",
- заявила заместитель мэра Сочи Инна Петухова в четверг. Ее слова приводит "Интерфакс".
Как рассказала Петухова, попасть на этот пляж при одной из гостиниц смогут и путешественники, и местные жители при наличии сертификата о вакцинации, справки о перенесенном коронавируса (не более шести месяцев назад) или ПЦР-теста, сделанного не более трех дней назад.
Детям в сопровождении родителей отдельные документы не нужны.
"Это пока разовый пилотный проект",
- сказала заместитель мэра.
Новости путешествий,Интерфакс,
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