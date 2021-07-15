В Сочи откроют первый "свободный от COVID-19" пляж

Как рассказала Петухова, попасть на этот пляж при одной из гостиниц смогут и путешественники, и местные жители при наличии сертификата о вакцинации, справки о перенесенном коронавируса (не более шести месяцев назад) или ПЦР-теста, сделанного не более трех дней назад.