В Сочи откроют первый "свободный от COVID-19" пляж

В Сочи откроют отдельный пляж для тех, кто сделал вакцину от коронавируса.
"В ближайшие дни мы откроем первый пляж, свободный от COVID-19. Так называемый COVID-free пляж",
- заявила заместитель мэра Сочи Инна Петухова в четверг. Ее слова приводит "Интерфакс".
Как рассказала Петухова, попасть на этот пляж при одной из гостиниц смогут и путешественники, и местные жители при наличии сертификата о вакцинации, справки о перенесенном коронавируса (не более шести месяцев назад) или ПЦР-теста, сделанного не более трех дней назад.
Детям в сопровождении родителей отдельные документы не нужны.
"Это пока разовый пилотный проект",
- сказала заместитель мэра.