Названы самые чистые пляжи на Черном море

Специалисты составили список мест на Черном море с самыми чистыми пляжами. Исследование провел сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Эксперты изучили отзывы отдыхающих на черноморских курортах России. Оказалось, самые лучшие пляжи, по мнению туристов, находятся в Курортном и Алупке в Крыму, и в Витязево в Краснодарском крае.

Кроме того, в список лучших мест попали пляжи Симеиза (район Ялты), Судака, Шепси (Туапсе), Орджоникидзе (Феодосия), Николаевки и Сукко (Анапа).