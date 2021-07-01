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Названы самые чистые пляжи на Черном море

Анна Арсеньева
27 минут назад
Специалисты составили список мест на Черном море с самыми чистыми пляжами. Исследование провел сервис бронирования жилья Tvil.ru.
Названы самые чистые пляжи на Черном море
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Эксперты изучили отзывы отдыхающих на черноморских курортах России. Оказалось, самые лучшие пляжи, по мнению туристов, находятся в Курортном и Алупке в Крыму, и в Витязево в Краснодарском крае.
Кроме того, в список лучших мест попали пляжи Симеиза (район Ялты), Судака, Шепси (Туапсе), Орджоникидзе (Феодосия), Николаевки и Сукко (Анапа).
В Витязево туристам посоветовали выбирать "дикие" пляжи из-за большого количества отдыхающих. Также многолюдно, по отзывам, на побережье Судака и Орджоникидзе. К самым малолюдным пляжам эксперты отнесли Курортное, Алупку, Шепси и Сукко.
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