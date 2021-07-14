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Названы условия возобновления полетов в Египет

Анна Арсеньева
48 минут назад
Главы Роспотребнадзора и Ростуризма Анна Попова и Зарина Догузова обсудили с делегацией из Египта ситуацию с коронавирусом и готовность к приему туристов из России. Об этом сообщает РИА Новости.
Названы условия возобновления полетов в Египет
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Были проведены переговоры по видеоконференцсвязи с египетской делегацией во главе с Министром древностей и туризма страны Халедом Аль-Анани.
"Российская сторона отметила, что важным вопросом в осуществлении взаимных туристических потоков является обеспечение безопасного и комфортного пребывания туристов, что особенно важно в условиях текущей эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.
Российская сторона предложила создать российско-египетскую контактную группу для мониторинга ситуации и обмена информацией, связанной с туристами из РФ. В Египет будет также направлена делегация для оценки эпидемиологической ситуации в стране:
"В связи с отменой ограничений на полёты из России на курорты Египта и для обеспечения охраны здоровья российских туристов достигнута договорённость о направлении российской межведомственной делегации в Арабскую Республику Египет для совместной оценки эпидемиологической ситуации, профилактических мероприятий в местах размещения туристов, возможностей лабораторий и медицинских учреждений".
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