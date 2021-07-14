Названы условия возобновления полетов в Египет

Были проведены переговоры по видеоконференцсвязи с египетской делегацией во главе с Министром древностей и туризма страны Халедом Аль-Анани.

Российская сторона предложила создать российско-египетскую контактную группу для мониторинга ситуации и обмена информацией, связанной с туристами из РФ. В Египет будет также направлена делегация для оценки эпидемиологической ситуации в стране: