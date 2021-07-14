Lufthansa сделает приветствие гендерно-нейтральным

Новое правило будцт использовать все авиаперевозчики, входящии в группу компаний: Austrian, Swiss, Eurowings und Brussels Airlines.
Сообщается, что фразу будет подбирать командир воздушного судна в зависимости от времени авиаперевозки.
«Для нас важно учесть всех пассажиров в своем обращении. В зависимости от времени суток можно будет использовать разные приветствия, например, "Дорогие гости", "Доброе утро/добрый день/добрый вечер" или "Добро пожаловать на борт"»
Тендерно-Нейтральный язык компания вводит не только при общении с пассажирами, но и во время коммуникации внутри компании.