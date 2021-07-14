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Lufthansa заменит приветствие гендерно-нейтральной фразой

Елизавета Назарова
2 часа назад
Немецкая авиакомпания Lufthansa заменит традиционную фразу "Дамы и господа" на гендерно-нейтральную. Об этом сообщает издание Die Welt.
Lufthansa сделает приветствие гендерно-нейтральным
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Новое правило будцт использовать все авиаперевозчики, входящии в группу компаний: Austrian, Swiss, Eurowings und Brussels Airlines.
Сообщается, что фразу будет подбирать командир воздушного судна в зависимости от времени авиаперевозки.
«Для нас важно учесть всех пассажиров в своем обращении. В зависимости от времени суток можно будет использовать разные приветствия, например, "Дорогие гости", "Доброе утро/добрый день/добрый вечер" или "Добро пожаловать на борт"»
Тендерно-Нейтральный язык компания вводит не только при общении с пассажирами, но и во время коммуникации внутри компании.
Новости путешествий,Lufthansa,
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