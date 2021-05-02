Бортпроводники следят за комфортом пассажиров во время перелета, а также за тем, чтобы они соблюдали все правила безопасности. Вопреки всеобщему мнению, профессия стюардессы считается простой, но на самом деле девушки проходят отбор и длительное обучение, чтобы заниматься этой профессией. "Рамблер" рассказывает, какие требования авиакомпании выдвигают к стюардессам.

Иногда конкретные требования зависят от авиакомпании, но существует ряд общих признаков, по которым должны проходить кандидаты. Прежде всего, учитывается возраст будущего сотрудника. Предпочтение отдают молодым людям и девушкам в возрасте от 20 до 24 лет, но иногда эта цифра варьируется от 18 до 29 лет. Рост должен быть от 160 до 175 у девушек и от 170 до 185 у молодых людей. Вес и комплекция должны соответствовать росту по медицинским показаниям, других ограничений нет.

Бортпроводники считаются лицом авиакомпании, поэтому на работу не берут людей с родимыми пятнами на лице, а также татуировками на любых видимых частях тела. шрамами и пирсингом. Недопустимы металлические коронки во рту.

Также соискатели смотрят на медицинские показатели кандидатов. Они должны быть здоровы физически и ментально. Среди стюардесс не должно быть лиц, страдающих от гипертониии и других сердечно-сосудистых заболеваний. У них должны быть идеальное зрение, слух и вестибулярный аппарат.