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Какие требования авиакомпании выдвигают к стюардессам

Елизавета Назарова
23 часа назад
Бортпроводники следят за комфортом пассажиров во время перелета, а также за тем, чтобы они соблюдали все правила безопасности. Вопреки всеобщему мнению, профессия стюардессы считается простой, но на самом деле девушки проходят отбор и длительное обучение, чтобы заниматься этой профессией. "Рамблер" рассказывает, какие требования авиакомпании выдвигают к стюардессам.
Какие требования авиакомпании выдвигают к стюардессам
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Иногда конкретные требования зависят от авиакомпании, но существует ряд общих признаков, по которым должны проходить кандидаты. Прежде всего, учитывается возраст будущего сотрудника. Предпочтение отдают молодым людям и девушкам в возрасте от 20 до 24 лет, но иногда эта цифра варьируется от 18 до 29 лет. Рост должен быть от 160 до 175 у девушек и от 170 до 185 у молодых людей. Вес и комплекция должны соответствовать росту по медицинским показаниям, других ограничений нет.
Бортпроводники считаются лицом авиакомпании, поэтому на работу не берут людей с родимыми пятнами на лице, а также татуировками на любых видимых частях тела. шрамами и пирсингом. Недопустимы металлические коронки во рту.
Также соискатели смотрят на медицинские показатели кандидатов. Они должны быть здоровы физически и ментально. Среди стюардесс не должно быть лиц, страдающих от гипертониии и других сердечно-сосудистых заболеваний. У них должны быть идеальное зрение, слух и вестибулярный аппарат.
Предпочтение также отдают сотрудникам, которые знают больше двух языков, но некоторые авиакомпании отправляют бортпроводников на дополнительное обучение. В него входит не только разговорная языковая программа. Стюардесс обучают первой помощи и работе в экстренных ситуациях.
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