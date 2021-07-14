Бархатный сезон на курортах РФ закончится раньше

Вильфанд рассказал, что бархатный сезон закончится раньше на две недели раньше срока. Так, в прошлом году сезон закончился 20 октября. В этом году ситуация хуже из-за осадков и циклона на юге России: вода в море прогрелась не так сильно. По словам синоптика, сейчас температура воды на курортах России составляет 24 градуса по Цельсию.