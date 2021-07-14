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Бархатный сезон на отечественных курортах закончится раньше

Елизавета Назарова
2 часа назад
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что бархатный сезон на российских курортах в этом году закончится раньше. Об этом сообщает ТАСС.
Бархатный сезон на курортах РФ закончится раньше
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Вильфанд рассказал, что бархатный сезон закончится раньше на две недели раньше срока. Так, в прошлом году сезон закончился 20 октября. В этом году ситуация хуже из-за осадков и циклона на юге России: вода в море прогрелась не так сильно. По словам синоптика, сейчас температура воды на курортах России составляет 24 градуса по Цельсию.
"Облачная погода, частые осадки приводили к тому, что все-таки море не прогревалось так интенсивно, как в прошлом году, когда антициклональная погода была. Бархатный сезон будет, и он будет совершенно обычным, нормальным уж точно"
Новости путешествий,Роман Вильфанд,
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