Туристы пожаловались на болото из водорослей в Анапе

Россиянка, отдыхающая с семьей в Анапе, показала, как выглядит море на курорте. Она опубликовала видео в своем Instgram-аккаунте @istinaglagolova.
По словам девушки, она ни разу за весь отдых не искупалась в море. Сначала было нашествие божьих коровок, а теперь большое количество водорослей.
"Господи, это что вообще такое", - комментирует автор видео.
При этом, несмотря на "болото" из водорослей, в море очень много отдыхающих.
"В Анапе постоянно грязь, и вода цветет", "Там болото...Противно смотреть на такую воду", - пишут другие пользователи в комментариях.