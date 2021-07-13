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Туристы пожаловались на болото из водорослей в Анапе

Анна Арсеньева
3 часа назад
Россиянка, отдыхающая с семьей в Анапе, показала, как выглядит море на курорте. Она опубликовала видео в своем Instgram-аккаунте @istinaglagolova.
По словам девушки, она ни разу за весь отдых не искупалась в море. Сначала было нашествие божьих коровок, а теперь большое количество водорослей.
"Господи, это что вообще такое", - комментирует автор видео.
При этом, несмотря на "болото" из водорослей, в море очень много отдыхающих.
"В Анапе постоянно грязь, и вода цветет", "Там болото...Противно смотреть на такую воду", - пишут другие пользователи в комментариях.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Черное море в Геленджике стало красным.
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