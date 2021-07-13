Туристы пожаловались на болото из водорослей в Анапе

Россиянка, отдыхающая с семьей в Анапе, показала, как выглядит море на курорте. Она опубликовала видео в своем Instgram-аккаунте @istinaglagolova.

По словам девушки, она ни разу за весь отдых не искупалась в море. Сначала было нашествие божьих коровок, а теперь большое количество водорослей.

"Господи, это что вообще такое", - комментирует автор видео.

При этом, несмотря на "болото" из водорослей, в море очень много отдыхающих.