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Черное море стало красным: видео из Геленджика

Катерина Саломе
49 минут назад
Отдыхающие на пляже Геленджика заметили, что морская вода окрасилась в красный цвет. Это явление зафиксировано рядом со скалой Парус. Очевидцы поделились роликом в Сети.
Это изменение, по словам экспертов, связано с увеличением количества так называемых водорослей макрофитов, которые периодически окрашивают Черное море в красноватые оттенки. Ежегодно в период цветения водоросли прибиваются к черноморскому побережью.
Специалисты отмечают, что в изменении цвета морской воды нет ничего страшного - красная вода не представляет никакой опасности. Макрофиты в естественной среде не являются токсичными.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что россиянка сравнила Геленджик с курортами Европы.
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