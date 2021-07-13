Черное море стало красным: видео из Геленджика

Отдыхающие на пляже Геленджика заметили, что морская вода окрасилась в красный цвет. Это явление зафиксировано рядом со скалой Парус. Очевидцы поделились роликом в Сети.
Это изменение, по словам экспертов, связано с увеличением количества так называемых водорослей макрофитов, которые периодически окрашивают Черное море в красноватые оттенки. Ежегодно в период цветения водоросли прибиваются к черноморскому побережью.
Специалисты отмечают, что в изменении цвета морской воды нет ничего страшного - красная вода не представляет никакой опасности. Макрофиты в естественной среде не являются токсичными.