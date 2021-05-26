Россиянка сравнила Геленджик с курортами Европы

Россиянка Виктория приехала в Геленджик на отдых и сравнила его с европейскими курортами, где отдыхала до пандемии. Она поговорила с "Рамблером" и рассказала о своих впечатлениях.

Виктория рассказала, что была в этом курортном городе последний раз 15 лет назад. После этого для летнего отдыха она выбирала европейские курорты, но из-за пандемии решила путешествовать по России.

"Путевку мы купили еще в марте, до того, как объявили о закрытии Турции, поэтому проживание в отеле у нас вышло довольно дешево по сегодняшним меркам. За двоих на 10 дней мы заплатили около 60 тысяч без перелета, но в отеле у нас пятиразовое питание"

По мнению Виктории, сервис в Геленджике поднялся на новый уровень и сильно изменился.

"Раньше я и представить не могла, что в отеле в Геленджике будет такое разнообразие активностей. Тут есть открытые и закрытые бассейны, тренажерный зал, анимация. В дешевых отелях на европейских курортах такого нет, там все довольно просто"

Также девушка отметила разницу в питании в российских и европейских отелях.

"Я привыкла, что шведский стол в Европе очень скудный. Это правило действует для всех южных стран без исключения. Оно не зависит от того, приехали ли вы в трехзвездочный или пятизвездочный отель. Здесь — большое разнообразие блюд на любой вкус. Так что знайте, что без лишних килограммов вы отсюда вряд ли уедете"

Виктория рассказала, что за последнее время здесь сильно развилась инфраструктура: появились сетевые магазины, аптеки, город действительно разросся. За последнее время, как говорят местные, построили очень много домов для сдачи и покупки.

"Идет большое строительство новых домов, жилых комплексов и кварталов. Говорят, что в таких домах москвичи скупили уже все квартиры. Конечно жалко, что мы к их числу не относимся"