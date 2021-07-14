«Встречают как родных»: россиянка об отдыхе в Греции

Россиянка поехала в Грецию на остров Родос и рассказала о том, какие там сейчас условия отдыха. Об этом сообщает портал "Тонкости туризма" на платформе "Яндекс.Дзен".

Девушка поехала в отель, где неделя проживания обошлась ей в 160 тысяч рублей. По словам туристки, отель. встретил ее очень гостеприимно, а на ресепшене предложили шампанское.

От питания в гостинице она осталась в восторге. Оно оказалось разнообразным и не банальным: осьминог, гирос, различные салаты, сыры и блюда итальянской кухни.

Туристка рассказала, что у отеля очень большая территория с бассейнами, улочками и двориками. Благодаря большой территории туристы не толпятся вместе, а разбредаются по отелю.

В конце девушка отметила, что греки соскучились по массовому туризму, поэтому рады всем путешественникам, приезжающим в отель.