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«Встречают как родных»: россиянка об отдыхе в Греции

Елизавета Назарова
3 часа назад
Россиянка поехала в Грецию на остров Родос и рассказала о том, какие там сейчас условия отдыха. Об этом сообщает портал "Тонкости туризма" на платформе "Яндекс.Дзен".
«Встречают как родных»: россиянка об отдыхе в Греции
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Девушка поехала в отель, где неделя проживания обошлась ей в 160 тысяч рублей. По словам туристки, отель. встретил ее очень гостеприимно, а на ресепшене предложили шампанское.
От питания в гостинице она осталась в восторге. Оно оказалось разнообразным и не банальным: осьминог, гирос, различные салаты, сыры и блюда итальянской кухни.
Туристка рассказала, что у отеля очень большая территория с бассейнами, улочками и двориками. Благодаря большой территории туристы не толпятся вместе, а разбредаются по отелю.
В конце девушка отметила, что греки соскучились по массовому туризму, поэтому рады всем путешественникам, приезжающим в отель.
"Родос прекрасен, греки очень радушные и истосковались по массовому туристу, поэтому встречают нас везде как родных"
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