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Эксперты оценили влияние ограничений на отдых в Крыму

Анна Арсеньева
1 час назад
Представители туристической отрасли рассказали, скажутся ли на популярности Крыма у отдыхающих дополнительные антиковидные ограничения, введенные в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.
Эксперты оценили влияние ограничений на отдых в Крыму
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В пресс-службе "Интуриста" заявили, что дополнительные ограничения никак не скажутся на востребованности курортов Крыма, так как они касаются работы ночных заведений и фуд-кортов в торговых центрах, а не пляжей:
"В разгар купального сезона туристов интересует, прежде всего, посещение пляжей и купание в море. Среди экскурсионных маршрутов в топе спроса природные достопримечательности. Поэтому полагаем, что введённые в Крыму дополнительные ограничения не отразятся на спросе".
Руководитель направления "Крым" туроператора "Алеан" Илья Ильин отметил, что новые ограничения касаются больше местных жителей, а не туристов. Однако, по оценке эксперта, спрос снизился на 20 процентов:
"Падение касается второй половины июля, в августе с загрузкой все стабильно. На эти даты отельеры прежде всего в среднем ценовом сегменте предлагают специальные предложения на отдых от 7 до 14 дней. Дисконт составляет около 20%".
При этом в "Интуристе" снижение спроса на туры в Крым не заметили. Загрузка отелей полуострова в июле полная.
"Если спрос на отдых в Краснодарском крае в августе упал в два раза после введения жестких требований о вакцинации, то спрос на отдых в Крыму остается по-прежнему высоким".
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Адыгее ввели ограничения для туристов.
Новости путешествий,Илья Ильин,
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