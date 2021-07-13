Эксперты оценили влияние ограничений на отдых в Крыму

"В разгар купального сезона туристов интересует, прежде всего, посещение пляжей и купание в море. Среди экскурсионных маршрутов в топе спроса природные достопримечательности. Поэтому полагаем, что введённые в Крыму дополнительные ограничения не отразятся на спросе".
"Падение касается второй половины июля, в августе с загрузкой все стабильно. На эти даты отельеры прежде всего в среднем ценовом сегменте предлагают специальные предложения на отдых от 7 до 14 дней. Дисконт составляет около 20%".
"Если спрос на отдых в Краснодарском крае в августе упал в два раза после введения жестких требований о вакцинации, то спрос на отдых в Крыму остается по-прежнему высоким".