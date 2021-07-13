В Адыгее ввели ограничения для туристов

Власти Адыгеи ввели ограничения для туристов. Теперь заселиться в отели можно будет только при предъявлении отрицательного ПЦР-теста, сертификата о вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе. Об этом сообщает "Интерфакс".
Новые правила коснутся как приезжающих туристов, так и работников туристической отрасли.
"Избежать новых ограничений мы сможем только с помощью активной прививочной кампании и неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и требований Роспотребнадзора", — сказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.