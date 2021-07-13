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Названы главные достопримечательности России

Катерина Саломе
5 часов назад
Россияне перечислили главные достопримечательности страны. Среди них Красная площадь, жители и природа. Исследование провел онлайн-сервис поиска работы SuperJob, предоставив его результаты РИА Новостям.
Названы главные достопримечательности России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Исследование проводилось с 1 по 7 июля среди жителей 320 населенных пунктов из всех федеральных округов страны. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет.
"Главной достопримечательностью страны россияне назвали Красную площадь (19%), 15% уверены, что самое замечательное в России - ее жители. Каждый десятый считает, что нам следует гордиться природой страны. Самое глубоководное озеро мира - Байкал - назвали главной достопримечательностью 8% россиян",
- говорится в сообщении.
Также были проведены открытые опросы среди жителей городов-миллионников. Из Москвы и Санкт-Петербурга в них приняли участие по одной тысяче человек, из других городов - по 500 респондентов.
"В Москве, Казани и Нижнем Новгороде главными достопримечательностями считают кремли. В Санкт-Петербурге - Эрмитаж. В Волгограде на первом месте - историко-патриотическое наследие Великой Отечественной войны. В Воронеже главной достопримечательностью считают памятник герою мультфильма - котенку с улицы Лизюкова",
- добавляется в сообщении.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что перечислены самые богатые и бедные регионы России.
Отдых в России,Эрмитаж,РИА Новости,
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