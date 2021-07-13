Названы главные достопримечательности России

Исследование проводилось с 1 по 7 июля среди жителей 320 населенных пунктов из всех федеральных округов страны. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет.

Также были проведены открытые опросы среди жителей городов-миллионников. Из Москвы и Санкт-Петербурга в них приняли участие по одной тысяче человек, из других городов - по 500 респондентов.