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Туристки возмутили жителей Дагестана внешним видом

Полина Алферова
29 минут назад
В аккаунте Kaspiysk_life была опубликована видеозапись, которая разозлила дагестанцев. За столиком в кафе сидели три женщины, которых комментаторы сочли переодетыми мужчинами. Наибольшее внимание привлекла женщина с короткой стрижкой в декольтированном платье.
Под записью множество гневных сообщений, однако у девушек нашлись и защитники. Орфография и пунктуация авторов сохранены.
Bratishka_2395: «Мужчин видимо не было в ресторане, иначе бы так спокойно не сидели там».
Msmarina1222: «Бессмертные что-ли? Специально так делают, чтобы потом орать, что их притесняют».
Raikamagomedova: «Как они вообще дошли до ресторана».
badji_sugar: «Дожили увидеть это и на нашей земле».
irina_savvateeva_psycholog: «А что случилось-то? Натренированные женщины с хорошей фигурой. В чем подвох. Я живу в Дагестане и местные носят тоже открытую одежду сейчас лето».
Irinarasulovna: «Может это женщина с гормональным сбоем. Женщины-качки так выглядят, кстати...»
alabina_13: «Я 100 раз посмотрела , но троих мужиков переодетых в женскую одежду не увидела! Можно засомневаться, у которой короткая стрижка, но и то думаю, что это женщина культуристка».
Администратор Telegram-канала «Совесть Дагестана» так прокомментировал эту видеозапись:
«Не знаем в какие игры играют эти "женщины", но того, что их могут побить они явно не боялись. И тем не менее. Целью скорее всего было вызвать гневную и яростную реакцию дагестанцев, даже не смотря на то, что они могли спровоцировать людей на убийство».
При этом дагестанский общественный деятель Булач Чанкалаев высказала предположение, что одна из женщин — профессиональная спортсменка.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что пассажиры назвали минусы поездов на юг.
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