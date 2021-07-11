Туристки возмутили жителей Дагестана внешним видом

В аккаунте Kaspiysk_life была опубликована видеозапись, которая разозлила дагестанцев. За столиком в кафе сидели три женщины, которых комментаторы сочли переодетыми мужчинами. Наибольшее внимание привлекла женщина с короткой стрижкой в декольтированном платье.

Под записью множество гневных сообщений, однако у девушек нашлись и защитники. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Bratishka_2395: «Мужчин видимо не было в ресторане, иначе бы так спокойно не сидели там».

Msmarina1222: «Бессмертные что-ли? Специально так делают, чтобы потом орать, что их притесняют».

Raikamagomedova: «Как они вообще дошли до ресторана».

badji_sugar: «Дожили увидеть это и на нашей земле».

irina_savvateeva_psycholog: «А что случилось-то? Натренированные женщины с хорошей фигурой. В чем подвох. Я живу в Дагестане и местные носят тоже открытую одежду сейчас лето».

Irinarasulovna: «Может это женщина с гормональным сбоем. Женщины-качки так выглядят, кстати...»

alabina_13: «Я 100 раз посмотрела , но троих мужиков переодетых в женскую одежду не увидела! Можно засомневаться, у которой короткая стрижка, но и то думаю, что это женщина культуристка».

Администратор Telegram-канала «Совесть Дагестана» так прокомментировал эту видеозапись:

«Не знаем в какие игры играют эти "женщины", но того, что их могут побить они явно не боялись. И тем не менее. Целью скорее всего было вызвать гневную и яростную реакцию дагестанцев, даже не смотря на то, что они могли спровоцировать людей на убийство».