Пассажиры назвали минусы поездов на юг

Пассажиры российских поездов рассказали о плюсах и минусах путешествий на юг по железной дороге. Исследование провел сервис Туту.ру.

Специалисты проанализировали более 43 тысяч откликов, которые россияне оставили с июня 2019 года по май 2021-го. За этот период пассажиры, купившие билеты на сервисе, оставили отзывы о 163 следующих на юг поездах.

Так, 84,5 процента россиян оценили поездку положительно. 92,5 процента отметили хорошую работу персонала и обслуживание. Четыре человека из пяти довольны удобством вагонов. Состояние туалетов удовлетворяет около 77 процентов пассажиров.

При этом уборные - еще и причина жалоб:

"Умывальник неудобный, положить полотенце и зубную щетку некуда, нужна сноровка. Постоянно некстати включается сушка для рук, очень мощная, и вся вода сдувается на тебя".

В некоторых сидячих вагонах, по словам туристов, туалетов вообще нет.

Кроме того, распространенная причина недовольства - отсутствие беспроводного интернета в вагонах и розеток с USB-разъемами. Также путешественники отмечают, что в некоторых поездах на станциях открываются двери на вход и выход не во всех вагонах. Это неудобно для пассажиров с багажом.