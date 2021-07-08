Названы причины отказа россиян от отдыха в Абхазии

Перечислены причины, по которым российские туристы больше не хотят ехать в Абхазию на отдых. Об этом сообщают эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Во-первых, снижение спроса спровоцировали ограничения, введенные властями Кубани с 1 июля. Несмотря на то, что Абхазия не вводила новых ограничительных мер, многие россияне опасаются, что такое может случиться по аналогии с курортами Краснодарского края.

Кроме того, повлияли и погодные условия в регионе.

"Да, туристы опасаются введения ограничений и в Абхазии, негативное влияние на спрос оказывают и погодные условия. На днях в отеле "Интер-Сухум", который мы давно и хорошо загружаем, ветер сорвал крышу",