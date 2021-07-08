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Названы причины отказа россиян от отдыха в Абхазии

Стелла Шмель
4 часа назад
Перечислены причины, по которым российские туристы больше не хотят ехать в Абхазию на отдых. Об этом сообщают эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Названы причины отказа россиян от отдыха в Абхазии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Во-первых, снижение спроса спровоцировали ограничения, введенные властями Кубани с 1 июля. Несмотря на то, что Абхазия не вводила новых ограничительных мер, многие россияне опасаются, что такое может случиться по аналогии с курортами Краснодарского края.
Кроме того, повлияли и погодные условия в регионе.
"Да, туристы опасаются введения ограничений и в Абхазии, негативное влияние на спрос оказывают и погодные условия. На днях в отеле "Интер-Сухум", который мы давно и хорошо загружаем, ветер сорвал крышу",
— прокомментировали ситуацию в пресс-службе туроператора "Интурист", сообщает "Лента.ру".
Ранее "Рамблер" писал, что россиянин описал отдых в Крыму.
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