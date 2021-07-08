“В ауте”: россиянин описал отдых в Крыму

Россиянин съездил в Крым и рассказал о последствиях ливней, которые застал в своем путешествии. Своим отзывом он поделился на платформе “Яндекс.Дзен”.

“Вода в море стала мутной, попадается мусор. На данный момент могу сказать однозначно (есть с чем сравнивать):



Вода в Коктебеле грязная!



И это совершенно объективно и честно. Вы можете сказать, что я намеренно выискиваю минусы. Нет. Так и есть”, - написал он.



Также турист отметил необлагороженные набережные, по которым крайне тяжело ходить. Особенно, если погода была неидеальной.



“Идти проблематично, а уж если дождь прошел, то преодолеть этот участок можно только так: утопая в грязи”.

Несмотря на то, что Коктебель город небольшой, турист отметил поток туристов.

"Люди идут сплошным потоком. Привыкнув к тихой, интеллигентной Алупке, мы, честно говоря, были "в ауте". Ни о какой дистанции и масках никто не помышляет. Вот так и вспомнишь, как в пустом салоне связи в Алупке нас вынудили надеть маски, хотя никого больше не было - "в целях безопасности". По многолюдности Коктебель напомнил мне типичный курортный городок в Краснодарском крае. Все куда-то идут, бегут, едят, пьют".