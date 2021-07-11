В Крыму зарегистрирован рекорд заболеваемости COVID

В Крыму побит рекорд по заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на своей странице "ВКонтакте".

Он заявил, что за прошедшие сутки в Крыму зарегистрировано 368 новых случаев коронавируса. Это максимум с начала пандемии.

"За 10 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 368 случаев коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 286 выявлены при обращении за медицинской помощью, 73 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 9 случаев завозные из-за границы"