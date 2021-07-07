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В Крыму ужесточат ограничения по коронавирусу

Елизавета Назарова
3 часа назад
В Крыму планируют ужесточить коронавирусные ограничения в связи с ростом заболеваемости и нарушением действующих запретов. Об этом сообщает ИА Regnum со ссылкой на главу управления Роспотребнадзора Наталью Пеноковскую.
Она отметила, что в некоторых муниципалитетах темпы роста заболеваемости ускорились. Речь идет о Судаке, Феодосии, Ялте, Симферополе, Джанкойском и Красногвардейском районах.
Пока что не сообщается, как именно будут ужесточаться меры. Отмечается, что предложения о принятии ограничений будут внесены уже сегодня, 7 июля.
«В связи с этим сегодня будут внесены предложения по внесению перечисленных административных территорий в тот пункт указа с более жесткими ограничениями, в который у нас были включены Симферополь, Симферопольский район, Ялта и Алушта»
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Крыму началось нашествие комаров.
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