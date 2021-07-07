В Крыму ужесточат ограничения по коронавирусу

В Крыму планируют ужесточить коронавирусные ограничения в связи с ростом заболеваемости и нарушением действующих запретов. Об этом сообщает ИА Regnum со ссылкой на главу управления Роспотребнадзора Наталью Пеноковскую.

Она отметила, что в некоторых муниципалитетах темпы роста заболеваемости ускорились. Речь идет о Судаке, Феодосии, Ялте, Симферополе, Джанкойском и Красногвардейском районах.

Пока что не сообщается, как именно будут ужесточаться меры. Отмечается, что предложения о принятии ограничений будут внесены уже сегодня, 7 июля.