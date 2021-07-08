Туроператоры сообщили о падении спроса на курорты РФ

Российские туроператоры сообщают о двукратном снижении спроса на отдых в Крыму и Краснодарском крае.

Первое снижение интереса туристов, как отмечает коммерческий директор Национального туроператора АЛЕАН Оксана Булах, началось с открытием Турции в июне.

Кроме того, в на черноморском побережье России отели уже были переполнены, а после этого большой удар по продажам туров нанесло введение новых ограничительных мер.

В Краснодарском крае 1 августа отели и санатории начали заселять исключительно переболевших или вакцинированных туристов.

«Привиться к этому времени уже никто не успевает, поэтому потери будут велики. Своим решением губернатор сократил потенциальную базу туристов в несколько раз. Мы ожидаем, что заедут не более трети гостей из тех, которые изначально планировали. В августе, сентябре и последующих месяцах отдых в Краснодарском крае под вопросом», — комментирует гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

На спрос также серьезно повлияла природная стихия на российских курортах.

«Фото и видео последствий наводнений в разных частях Крыма и в Сочи не вызывают энтузиазма у туристов. Они начали задумываться, что наш юг не такое уж и комфортное в плане погоды место для отдыха», добавляет эксперт. Все эти факторы привели не только к снижению интереса к российским пляжным направлениям, но и к массовым аннуляциям туров.