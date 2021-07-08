Россияне повально ищут авиабилеты в один город

Россияне, согласно данным аналитиков, начали активно искать билеты в Южно-Сахалинск — за первые семь дней июля количество поисковых запросов увеличилось в полтора раза по сравнению со средними показателями в июне.

Кроме того, спрос жителей столицы на билеты по данному направлению возрос более чем на 60%. Туристы стали больше интересоваться экотуризмом и дальневосточным регионом из-за доступности перелетов, потому как 4 июля на Сахалин запустили первые чартеры.