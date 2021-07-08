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Россияне повально ищут авиабилеты в один город

Диана Товсепова
3 часа назад
Россияне массово заинтересовались авиабилетами в один город страны. Соответствующее исследование провел онлайн-сервис планирования путешествий OneTwoTrip, сообщает "Лента.ру".
Россияне повально ищут авиабилеты в один город
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Россияне, согласно данным аналитиков, начали активно искать билеты в Южно-Сахалинск — за первые семь дней июля количество поисковых запросов увеличилось в полтора раза по сравнению со средними показателями в июне.
Кроме того, спрос жителей столицы на билеты по данному направлению возрос более чем на 60%. Туристы стали больше интересоваться экотуризмом и дальневосточным регионом из-за доступности перелетов, потому как 4 июля на Сахалин запустили первые чартеры.
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