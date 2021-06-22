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Названа оптимальная стоимость авиабилетов в Турцию

Даня Виттиг
2 часа назад
Стоимость билетов по маршруту Москва — Анталья начинается от 14 тысяч рублей. Об этом сообщает Aviasales.
После открытия границ спрос на это направление увеличился в 2,7 раза. При этом рост интереса отмечен во всех крупных российских регионах.
Также эксперты назвали оптимальную стоимость авиабилетов в другие турецкие города. Например, полет в Стамбул из Москвы и обратно обойдется в 19 тысяч рублей, в Даламан — 8 тысяч, в Анкару — 22 тысячи, в Газипашу — 23 тысячи рублей.
О запуске регулярных перевозок уже объявили авиакомпании Pegasus, S7 Airlines, «Аэрофлот», «Победа», «Россия», Turkish Airlines, «Азимут» и «ЮТэйр». Рейсы будут выполняться не только из столицы, но и из регионов.
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