Названа оптимальная стоимость авиабилетов в Турцию

Стоимость билетов по маршруту Москва — Анталья начинается от 14 тысяч рублей. Об этом сообщает Aviasales.

После открытия границ спрос на это направление увеличился в 2,7 раза. При этом рост интереса отмечен во всех крупных российских регионах.

Также эксперты назвали оптимальную стоимость авиабилетов в другие турецкие города. Например, полет в Стамбул из Москвы и обратно обойдется в 19 тысяч рублей, в Даламан — 8 тысяч, в Анкару — 22 тысячи, в Газипашу — 23 тысячи рублей.