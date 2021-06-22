Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

«На грабли наступаем»: вирусолог о полетах в Турцию

Lenta.ru
4 часа назад
Возобновление авиасообщения с Турцией «резко противоречит серьезности эпидемической ситуации». Таким мнением в интервью с «Лентой.ру» поделился руководитель Международного научно-образовательного центра биологической безопасности Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов.
«На грабли наступаем»: вирусолог о полетах в Турцию
Фото: Кирилл Каллиников / РИА НовостиКирилл Каллиников / РИА Новости
По его мнению, властям необходимо принимать во внимание нынешнее положение дел с ростом заболеваемости и делать выбор в пользу здоровья граждан, а не в сторону улучшения экономики.
«Как вирусолог, конечно, выступаю за то, что пока открытие границ с кем бы-то ни было небезопасно. Как только небольшое улучшение в эпидемиологической ситуации, тут же принимается решение о возобновлении рейсов. Мы на эти грабли постоянно наступаем. Это резко противоречит серьезности эпидемической ситуации. Но экономические процессы имеют определенную инерционность их тоже свернуть сразу невозможно. Я считаю, что от открытия границ и возобновления авиасообщения с Турцией лучше не станет. Как минимум»,
— заявил эксперт.
22 июня первый самолет с туристами из России после новости о возобновлении авиасообщения с Турцией прибыл в Анталью. В нем летели 132 пассажира. Ранее, 18 июня, вице-премьер Татьяна Голикова объявила о восстановлении авиасообщения с Турцией после трехмесячного ограничения на полеты.
Новости путешествий,Татьяна Голикова,Lenta.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители