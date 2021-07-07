Турист рассказал об условиях в карантинном отеле

Британский турист попал в карантинный отель и рассказал об условиях содержания в подобных обсерваторах. Его слова передает Mirror.

10 дней в подобном отеле обошлись мужчине в 1750 фунтов стерлингов (около 180 тысяч рублей) за 10 дней. Он прилетел из Мексики в Лондон и должен был отправиться на карантин, но в отелях столицы мест не нашлось, поэтому ему пришлось доплатить 200 фунтов за дорогу в Бирмингем.

Условия в карантинном отеле мужчине не понравились. Он рассказал, что еда была несвежей, а по ночам шумели соседи. Всех постояльцев выпускали из номера только на 20 минут в день.

Из-за пыли в номере у мужчины обострилась аллергия, но ему никто не смог оказать помощь. Ему пришлось спасаться теми таблетками, которые он брал с собой в путешествие.