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Турист рассказал об условиях в карантинном отеле

Елизавета Назарова
46 минут назад
Британский турист попал в карантинный отель и рассказал об условиях содержания в подобных обсерваторах. Его слова передает Mirror.
Турист рассказал об условиях в карантинном отеле
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
10 дней в подобном отеле обошлись мужчине в 1750 фунтов стерлингов (около 180 тысяч рублей) за 10 дней. Он прилетел из Мексики в Лондон и должен был отправиться на карантин, но в отелях столицы мест не нашлось, поэтому ему пришлось доплатить 200 фунтов за дорогу в Бирмингем.
Условия в карантинном отеле мужчине не понравились. Он рассказал, что еда была несвежей, а по ночам шумели соседи. Всех постояльцев выпускали из номера только на 20 минут в день.
Из-за пыли в номере у мужчины обострилась аллергия, но ему никто не смог оказать помощь. Ему пришлось спасаться теми таблетками, которые он брал с собой в путешествие.
«Я полностью осознаю необходимость карантина во время пандемии, но условия размещения в таких местах абсолютно неприемлемы»
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