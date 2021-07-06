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Россиянка назвала главную проблему дешевого отеля

Елизавета Назарова
3 часа назад
Россиянка отдохнула в Тунисе и назвала главную проблему дешевого отеля. Об этом она рассказала на платформе "Яндекс.Дзен".
Россиянка назвала главную проблему дешевого отеля
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Девушка рассказала, что никто не чистит пляж от водорослей, которые выносило на берег. Она отметила, что они просто лежат и "благоухают" на солнце.
Она также отметила, что ни разу не видела трактор, который бы очищал пляж и занимался бы вывозом мусора. Сотрудники отеля пытались сами очистить его от водорослей, но объемы были слишком большими.
Несмотря на все недостатки, туристка отметила, что пляж был просторным, а также был огорожен для постояльцев отеля. При этом, остальная часть отеля девушке понравилась. Она рассказала, что территория и номера были чистыми. Однако на еде хозяева отеля экономили: овощи и фрукты были незрелыми и безвкусными.
Девушка слетала в Тунис на десять дней за сто тысяч рублей. В эту стоимость вошел отель, перелет и питание по системе "все включено".
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