Россиянка назвала главную проблему дешевого отеля

Россиянка отдохнула в Тунисе и назвала главную проблему дешевого отеля. Об этом она рассказала на платформе "Яндекс.Дзен".

Девушка рассказала, что никто не чистит пляж от водорослей, которые выносило на берег. Она отметила, что они просто лежат и "благоухают" на солнце.

Она также отметила, что ни разу не видела трактор, который бы очищал пляж и занимался бы вывозом мусора. Сотрудники отеля пытались сами очистить его от водорослей, но объемы были слишком большими.

Несмотря на все недостатки, туристка отметила, что пляж был просторным, а также был огорожен для постояльцев отеля. При этом, остальная часть отеля девушке понравилась. Она рассказала, что территория и номера были чистыми. Однако на еде хозяева отеля экономили: овощи и фрукты были незрелыми и безвкусными.