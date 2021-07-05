Россиянка сравнила курорты Турции и Египта

Россиянка, привыкшая отдыхать в Турции, съездила в Египет и осталась в восторге от курорта. О своих впечатлениях она написала в портале «Тонкости туризма».

Отправиться в Египет россиянка решила из-за закрытия «любимой» Турции. Как призналась девушка, поездка для нее была «чем-то из ряда вон выходящим». Так как отзывы о стране обычно негативные.

Однако от путешествия у туристки остались только приятные впечатления. Россиянка отметила «огромную и красивую» территорию отеля, чистоту моря и пляжа, а также разнообразие предлагаемых фруктов и мяса.

«Бассейны очень понравились и аквапарк тоже, меня как ребенка было не вытащить оттуда. Я в восторге», — добавила туристка.

По словам автора, путевка обошлась в 130 тысяч рублей на двоих человек за девять ночей. Туристка назвала Египет интересной страной для отдыха — по ее мнению, поездка «стоит своих денег».