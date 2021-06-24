Туристка чуть не умерла в Египте из-за ошибки врача

Путешественница из Великобритании чуть не скончалась из-за врачебной ошибки во время отдыха в Египте. Из-за запрещенного антибиотика она оказалась в реанимации. Об этом сообщает The Mirror.

Анна Доэрти отдыхала на пляже с сестрой, когда у нее вдруг заболел живот. Она обратилась в медпункт при отеле, там доктор вколол ей инъекцию глюкозы и прописал антибиотики.

Ее состояние не улучшилось, а спустя время она и вовсе не смогла встать с кровати. Уже на родине ее экстренно госпитализировали в Королевскую больницу Ливерпуля и поместили в реанимацию на 11 дней.