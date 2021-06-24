Эксперты оценили опасность поездок в Турцию

В связи с ростом заболеваемости эксперты оценили, какова в данный момент опасность поездок на турецкие курорты. Результаты приводит "Лента.ру".

Как рассказал руководитель пресс-службы российского туроператора "Интурист", в Турции в настоящий момент осуществляется жесткий контроль над соблюдением мер безопасности. В гостиницах строго следят за тем, чтобы все носили маски, а также проводится тщательная уборка с антисептиками.

Публичный эксперт по туризму, основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel Майя Котляр заявила, что открытие границ с Турцией - хорошая новость для "изголодавшихся по морю людей". Потому что отечественные курорты перестали справляться с уровнем загрузки.