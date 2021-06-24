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Эксперты оценили опасность поездок в Турцию

Стелла Шмель
3 часа назад
В связи с ростом заболеваемости эксперты оценили, какова в данный момент опасность поездок на турецкие курорты. Результаты приводит "Лента.ру".
Эксперты оценили опасность поездок в Турцию
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Как рассказал руководитель пресс-службы российского туроператора "Интурист", в Турции в настоящий момент осуществляется жесткий контроль над соблюдением мер безопасности. В гостиницах строго следят за тем, чтобы все носили маски, а также проводится тщательная уборка с антисептиками.
Публичный эксперт по туризму, основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel Майя Котляр заявила, что открытие границ с Турцией - хорошая новость для "изголодавшихся по морю людей". Потому что отечественные курорты перестали справляться с уровнем загрузки.
"Если бы вы видели меры, которые соблюдаются в Турции и в Дубае, вы бы поняли, что находиться там даже безопаснее, чем, возможно, в Москве".
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