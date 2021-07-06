Россияне перестали покупать туры в Сочи из-за ограничений

С 1 августа в отелях Краснодарского края размещаться смогут только привитые туристы с вакциной от коронавируса. В связи с этим отельеры заметили резкое сокращение бронирований на август.

Сообщается, что загрузка отелей на август оказалась меньше ожидаемой на 60%. Эксперты отмечают, что видят только один выход из ситуации – смягчение ограничений. Они предлагают оставить право заселяться туристам с отрицательным ПЦР-тестом.