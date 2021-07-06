Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Россияне перестали покупать туры в Сочи из-за ограничений

Елизавета Назарова
1 час назад
Отельеры курорта Красная поляна заявили о том, что туристы перестали бронировать отели из-за введенных ограничений. Об этом сообщает TourDom.
Россияне перестали покупать туры в Сочи из-за ограничений
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
С 1 августа в отелях Краснодарского края размещаться смогут только привитые туристы с вакциной от коронавируса. В связи с этим отельеры заметили резкое сокращение бронирований на август.
«Гости с пониманием относятся к требованию предъявлять отрицательный ПЦР-тест, но считают избыточным условие обязательной вакцинации»
Сообщается, что загрузка отелей на август оказалась меньше ожидаемой на 60%. Эксперты отмечают, что видят только один выход из ситуации – смягчение ограничений. Они предлагают оставить право заселяться туристам с отрицательным ПЦР-тестом.
Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители