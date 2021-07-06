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Раскрыта новая схема обмана при бронировании туров

Елизавета Назарова
1 час назад
Эксперты рассказали о новой схеме обмана туристов при бронировании отдыха, связанной с ПЦР-тестами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на юриста по туризму Эдуарда Шалоносова.
Раскрыта новая схема обмана при бронировании туров
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Он рассказал, что новые схемы обмана связаны с новыми правилами путешествий. Так, самой распространенной проблемой стал "овербукинг через положительный ПЦР-тест".
«Когда турист прилетает с сертификатом об отсутствии коронавируса и, конечно же, с отрицательным ПЦР-тестом, люди в белых халатах находят у него "заболевание" или какие-то симптомы, после чего его выдворяют в обсерватор или другой отель»
Таким образом, турист забронировавший пятизвездочный отель отправляется в обсерватории в трехзвездочный или пропускает свой рейс. При этом, ему приходится самостоятельно оплачивать сой билет обратно, так как страховая компания не оплачивает подобные случаи без предъявления больничного листа.
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