Раскрыта новая схема обмана при бронировании туров

Он рассказал, что новые схемы обмана связаны с новыми правилами путешествий. Так, самой распространенной проблемой стал "овербукинг через положительный ПЦР-тест".
«Когда турист прилетает с сертификатом об отсутствии коронавируса и, конечно же, с отрицательным ПЦР-тестом, люди в белых халатах находят у него "заболевание" или какие-то симптомы, после чего его выдворяют в обсерватор или другой отель»
Таким образом, турист забронировавший пятизвездочный отель отправляется в обсерватории в трехзвездочный или пропускает свой рейс. При этом, ему приходится самостоятельно оплачивать сой билет обратно, так как страховая компания не оплачивает подобные случаи без предъявления больничного листа.