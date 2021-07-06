Раскрыта новая схема обмана при бронировании туров

Он рассказал, что новые схемы обмана связаны с новыми правилами путешествий. Так, самой распространенной проблемой стал "овербукинг через положительный ПЦР-тест".

Таким образом, турист забронировавший пятизвездочный отель отправляется в обсерватории в трехзвездочный или пропускает свой рейс. При этом, ему приходится самостоятельно оплачивать сой билет обратно, так как страховая компания не оплачивает подобные случаи без предъявления больничного листа.