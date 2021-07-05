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На Камчатке введут новые требования для туристов

Анна Арсеньева
35 минут назад
Прибывающие на Камчатку туристы с 15 июля должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест. Об этом сообщает РИА Новости.
На Камчатке введут новые требования для туристов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"Все туристы, прилетающие на территорию Камчатского края, должны иметь при себе справку о прохождении ПЦР-тестирования, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в регион",
— привели слова вице-губернатора Александра Кузнецова в пресс-службе местного правительства.
Также без справки об отсутствии коронавируса путешественников не будут заселять в гостиницы Камчатского края.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Сочи закроют пляжи.
Новости путешествий,Александр Кузнецов,
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