На Камчатке введут новые требования для туристов

Прибывающие на Камчатку туристы с 15 июля должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест. Об этом сообщает РИА Новости."Все туристы, прилетающие на территорию Камчатского края, должны иметь при себе справку о прохождении ПЦР-тестирования, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в регион", — привели слова вице-губернатора Александра Кузнецова в пресс-службе местного правительства.Также без справки об отсутствии коронавируса путешественников не будут заселять в гостиницы Камчатского края.Ранее "Рамблер" сообщал, что в Сочи закроют пляжи.