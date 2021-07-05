В Сочи закроют пляжи

Власти Сочи объявили о решении закрыть городские пляжи из-за непогоды и штормового предупреждения. Об этом пишет ТАСС.

В пресс-службе Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края сообщили, что сейчас на пляжах усилено дежурство спасателей. Они убирают уцелевшие шезлонги, зонты и обломки мебели.

"Устранять последствия арендаторы пляжных территорий уже начали, работы завершат, как только нормализуется погода", — говорится в сообщении пресс-службы мэрии города.

У входа на пляж санаториев "Октябрьский" и "Салют" дежурит охрана. Посетителей сейчас туда не пускают. Также закрыт парк "Дендрарий".