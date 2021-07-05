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В Сочи закроют пляжи

Анна Арсеньева
41 минуту назад
Власти Сочи объявили о решении закрыть городские пляжи из-за непогоды и штормового предупреждения. Об этом пишет ТАСС.
В Сочи закроют пляжи
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В пресс-службе Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края сообщили, что сейчас на пляжах усилено дежурство спасателей. Они убирают уцелевшие шезлонги, зонты и обломки мебели.
"Устранять последствия арендаторы пляжных территорий уже начали, работы завершат, как только нормализуется погода", — говорится в сообщении пресс-службы мэрии города.
У входа на пляж санаториев "Октябрьский" и "Салют" дежурит охрана. Посетителей сейчас туда не пускают. Также закрыт парк "Дендрарий".
Напомним, что 5 июля в Сочи из берегов вышла река Хорота.
Новости путешествий,ИТАР-ТАСС,
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