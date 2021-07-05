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На Кипре заявили о признании российских сертификатов о вакцинации

Даня Виттиг
1 час назад
Кипр признает российские сертификаты о вакцинации, сделавшим прививку россиянам не придется сдавать тест на коронавирус по прибытии на остров. Об этом сообщил министр туризма Кипра Саввас Пердиоc. Его слова передает РИА Новости.
На Кипре признали российские сертификаты о вакцинации
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
С 28 июня возобновилос авиасообщение между Россией и Кипром, что позволило начать поездки на остров организованных туристов.
"Для того, чтобы кто-то въехал на Кипр из России, он должен иметь два теста на коронавирус, потому что Россия до сих пор находится в "красной категории" стран. Это значит, что один тест ПЦР должен быть сделан за 72 часа до приезда на Кипр, и второй тест – когда путешественник прибывает в нашу страну", - сказал министр. Тест на Кипре является платным – он стоит около 30 евро.
Министр также сообщил, что Кипр признает российские вакцины.
"Если кто-то является вакцинированным, тест не нужен", - сказал Пердиос.
Если в будущем улучшится эпидемиологическая ситуация в России, она будет переведена в "оранжевую" категорию стран. Тогда можно будет приезжать только с одним тестом.
"Кипр - это безопасное направление для отдыха. На Кипре вакцинированы 65% населения. Люди могут провести отпуск здесь. Передвижение свободное, открыты рестораны, гостиницы, тематические парки. В целом я могу сказать, что у нас немного ограничений. В основном, это требования соблюдать дистанцию, носить маску в помещениях, дезинфицировать руки. Так что, я думаю, что Кипр одно из лучших мест для лета", - сказал министр.
Ранее "Рамблер" сообщал о тратах в Греции.
Новости путешествий,РИА Новости,
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