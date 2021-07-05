На Кипре признали российские сертификаты о вакцинации

Кипр признает российские сертификаты о вакцинации, сделавшим прививку россиянам не придется сдавать тест на коронавирус по прибытии на остров. Об этом сообщил министр туризма Кипра Саввас Пердиоc. Его слова передает РИА Новости.

С 28 июня возобновилос авиасообщение между Россией и Кипром, что позволило начать поездки на остров организованных туристов.

"Для того, чтобы кто-то въехал на Кипр из России, он должен иметь два теста на коронавирус, потому что Россия до сих пор находится в "красной категории" стран. Это значит, что один тест ПЦР должен быть сделан за 72 часа до приезда на Кипр, и второй тест – когда путешественник прибывает в нашу страну", - сказал министр. Тест на Кипре является платным – он стоит около 30 евро.

Министр также сообщил, что Кипр признает российские вакцины.

"Если кто-то является вакцинированным, тест не нужен", - сказал Пердиос.

Если в будущем улучшится эпидемиологическая ситуация в России, она будет переведена в "оранжевую" категорию стран. Тогда можно будет приезжать только с одним тестом.