На Кипре признали российские сертификаты о вакцинации

Кипр признает российские сертификаты о вакцинации, сделавшим прививку россиянам не придется сдавать тест на коронавирус по прибытии на остров. Об этом сообщил министр туризма Кипра Саввас Пердиоc. Его слова передает РИА Новости.
С 28 июня возобновилос авиасообщение между Россией и Кипром, что позволило начать поездки на остров организованных туристов.
"Для того, чтобы кто-то въехал на Кипр из России, он должен иметь два теста на коронавирус, потому что Россия до сих пор находится в "красной категории" стран. Это значит, что один тест ПЦР должен быть сделан за 72 часа до приезда на Кипр, и второй тест – когда путешественник прибывает в нашу страну", - сказал министр. Тест на Кипре является платным – он стоит около 30 евро.
Министр также сообщил, что Кипр признает российские вакцины.
"Если кто-то является вакцинированным, тест не нужен", - сказал Пердиос.
Если в будущем улучшится эпидемиологическая ситуация в России, она будет переведена в "оранжевую" категорию стран. Тогда можно будет приезжать только с одним тестом.
"Кипр - это безопасное направление для отдыха. На Кипре вакцинированы 65% населения. Люди могут провести отпуск здесь. Передвижение свободное, открыты рестораны, гостиницы, тематические парки. В целом я могу сказать, что у нас немного ограничений. В основном, это требования соблюдать дистанцию, носить маску в помещениях, дезинфицировать руки. Так что, я думаю, что Кипр одно из лучших мест для лета", - сказал министр.