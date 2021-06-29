Россиянка рассказала о тратах в Греции

Отдохнувшая вместе с семьей на греческом курорте Лагонисси россиянка рассказала о своих тратах. Подробностями о поездке она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».
По словам туристки, проблем с арендой жилья нет, несмотря на высокую популярность региона среди местных жителей. Она подчеркнула, что стоимость апартаментов начинается от 3,5 тысячи рублей в сутки. В случае долгосрочной аренды можно получить скидку.
Также путешественница назвала сумму, которую она тратила на продукты на двоих в неделю - около 100 евро (8,6 тысячи рублей). А хороший ужин в ресторане с морепродуктами, вином и салатом обойдется в среднем в 55 евро (4,7 тысячи рублей).
Россиянка уточнила, что за трехнедельный отдых она заплатила около 250 тысяч рублей. В эту сумму вошли оформление документов, перелет, аренда, экскурсии и все ежедневные траты. Но женщина уточнила, что она не пыталась сэкономить, поэтому она несколько раз ездила в Афины и на острова.