Застрявшие на Кубе россияне записали видеообращение

Российские туристы, застрявшие на Кубе из-за положительных тестов на коронавирус, записали видеообращение и описали ситуацию фразой «такого просто не может быть». Об этом сообщил РБК.

Путешественники прибыли в республику 30 июня, после получения результатов анализов их поместили в отдельные корпуса на карантин.

Россияне считают, что получить одновременно 150 положительных тестов просто невозможно. Они уточнили, что только в их объекте размещения анализы показали коронавирус у гостей в 20 номерах. Справки из медучреждений им не показывают, а туроператор пытается от них «изолироваться».

«В России мы все прошли тесты. У всех тесты отрицательные, а половина людей здесь с прививками. Как так оказалось, что по их тестам мы все положительные, вызывает вопросы. Мы здоровы, чувствуем себя все замечательно», — отметили отдыхающие.