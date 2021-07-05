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Застрявшие на Кубе россияне записали видеообращение

Даня Виттиг
2 часа назад
Российские туристы, застрявшие на Кубе из-за положительных тестов на коронавирус, записали видеообращение и описали ситуацию фразой «такого просто не может быть». Об этом сообщил РБК.
Путешественники прибыли в республику 30 июня, после получения результатов анализов их поместили в отдельные корпуса на карантин.
Россияне считают, что получить одновременно 150 положительных тестов просто невозможно. Они уточнили, что только в их объекте размещения анализы показали коронавирус у гостей в 20 номерах. Справки из медучреждений им не показывают, а туроператор пытается от них «изолироваться».
«В России мы все прошли тесты. У всех тесты отрицательные, а половина людей здесь с прививками. Как так оказалось, что по их тестам мы все положительные, вызывает вопросы. Мы здоровы, чувствуем себя все замечательно», — отметили отдыхающие.
В заключение они предупредили путешественников, чтобы они учитывали эту информацию. Кроме того, россияне призвали консульство вмешаться в ситуацию.
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