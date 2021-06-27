Греция обязала россиян сдавать ПЦР-тест на границе

С шести утра 30 июня все въезжающие в Грецию россияне обязаны проходить ПЦР-тест или экспресс-тест на границе, до получения результатов они будут находиться в контрольной зоне на въезде. Такое решение опубликовано в официальной правительственной газете, передает РИА новости.
Накануне власти Греции продлили до третьего июля разрешение на въезд граждан ряда третьих стран, включая Россию, при наличии у них либо свидетельства о вакцинации от коронавируса, либо отрицательного результата ПЦР-теста или экспресс-теста, либо справки о перенесенном COVID-19 и наличии антител.