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Греция обязала россиян сдавать ПЦР-тест на границе

Мария Грибова
1 час назад
С шести утра 30 июня все въезжающие в Грецию россияне обязаны проходить ПЦР-тест или экспресс-тест на границе, до получения результатов они будут находиться в контрольной зоне на въезде. Такое решение опубликовано в официальной правительственной газете, передает РИА новости.
Греция обязала россиян сдавать ПЦР-тест на границе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Накануне власти Греции продлили до третьего июля разрешение на въезд граждан ряда третьих стран, включая Россию, при наличии у них либо свидетельства о вакцинации от коронавируса, либо отрицательного результата ПЦР-теста или экспресс-теста, либо справки о перенесенном COVID-19 и наличии антител.
Новости путешествий,РИА Новости,
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