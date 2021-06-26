Греция продлила разрешение на въезд россиян до 3 июля

Запрет на въезд в Грецию граждан третьих государств не распространяется на постоянных жителей следующих стран: Албания, Австралия, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Япония, Израиль, Канада, Белоруссия, Ливан, Черногория, Бахрейн, Новая Зеландия, Южная Корея, Катар, Китай, Кувейт, Украина, Руанда, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур и Таиланд, которые въезжают в страну любым способом и любыми [транспортными] средствами,