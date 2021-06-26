Греция продлила разрешение на въезд россиян до 3 июля

Въезд в Грецию возможен при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, свидетельства о вакцинации, справки о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией и наличии антител, а также экспресс-теста.

За день до прибытия в страну туристы должны также заполнить электронную форму Passenger Locator Form, где следует указать адрес пребывания в Греции и свои контактные данные. Эта форма считается необходимым проездным документом, которую обязательно проверяют перед посадкой. При нарушении требования транспортные компании должны вернуть пассажира назад за свой счет.