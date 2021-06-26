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Греция продлила разрешение на въезд россиян до 3 июля

Александра Нечаева
29 минут назад
Такое решение было принято властями и опубликовано в правительственном вестнике.
Греция продлила разрешение на въезд россиян до 3 июля
Фото: DepositphotosDepositphotos
Из документа следует, что беспрепятственно въезжать в Грецию могут граждане стран Евросоюза и Шенгенского соглашения, а также их супруги и несовершеннолетние дети. Также добавлен список стран, туристам из которых также разрешается въезд на территорию государства.
Запрет на въезд в Грецию граждан третьих государств не распространяется на постоянных жителей следующих стран: Албания, Австралия, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Япония, Израиль, Канада, Белоруссия, Ливан, Черногория, Бахрейн, Новая Зеландия, Южная Корея, Катар, Китай, Кувейт, Украина, Руанда, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур и Таиланд, которые въезжают в страну любым способом и любыми [транспортными] средствами,
— отмечается в сообщении.
Въезд в Грецию возможен при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, свидетельства о вакцинации, справки о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией и наличии антител, а также экспресс-теста.
За день до прибытия в страну туристы должны также заполнить электронную форму Passenger Locator Form, где следует указать адрес пребывания в Греции и свои контактные данные. Эта форма считается необходимым проездным документом, которую обязательно проверяют перед посадкой. При нарушении требования транспортные компании должны вернуть пассажира назад за свой счет.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Германия хочет приостановить авиасообщение с Россией.
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