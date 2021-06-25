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Германия намерена приостановить авиасообщение с Россией

Мария Грибова
2 часа назад
Германия ужесточит правила въезда для приезжающих в страну россиян с воскресенья, 27 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ германо-российского форума.
Германия хочет приостановить авиасообщение с Россией
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Теперь пересекающим границу европейской страны гражданам России придется проходить двухнедельный карантин без возможности досрочного завершения. Также стало известно о желании Германии приостановить наземное и авиасообщение с Россией.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Франция перестала выдавать визы россиянам.
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