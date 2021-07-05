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Очевидец сообщил, что в Сочи поток воды сносит машины

Даня Виттиг
38 минут назад
Самый популярный среди российских туристов город Сочи начало затапливать. А в Адлере сильный поток воды унес припаркованную машину из-за обрушившиеся на Сочи ливни. Видео произошедшего опубликовал Telegram-канал "Сочи 1".
Власти призвали жителей собрать все самое необходимое на случай возможной эвакуации из-за подъема воды до критического уровня в реках Херота и Мацеста.
Администрация Сочи сообщила, что технические помещения в подвале и на первом этаже единственной больницы в Хосте подтоплены из-за сильного дождя.
В городе заработали сирены, поскольку река Херота вышла из берегов. Кроме того, из-за непогоды отмечается критический подъем уровня реки Мацеста.
4 июля, на Сочи обрушился ливень с ураганным ветром. Порывы ветра могут усилиться до 22 метров в секунду, а над морем начнут формироваться смерчи.
Ранее "Рамблер" сообщал, где дешево поесть в Сочи.
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