Очевидец сообщил, что в Сочи поток воды сносит машины

Самый популярный среди российских туристов город Сочи начало затапливать. А в Адлере сильный поток воды унес припаркованную машину из-за обрушившиеся на Сочи ливни. Видео произошедшего опубликовал Telegram-канал "Сочи 1".

Власти призвали жителей собрать все самое необходимое на случай возможной эвакуации из-за подъема воды до критического уровня в реках Херота и Мацеста.

Администрация Сочи сообщила, что технические помещения в подвале и на первом этаже единственной больницы в Хосте подтоплены из-за сильного дождя.

В городе заработали сирены, поскольку река Херота вышла из берегов. Кроме того, из-за непогоды отмечается критический подъем уровня реки Мацеста.