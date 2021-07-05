Россиянка рассказала, где дешево поесть в Сочи

Россиянка побывала в Сочи и рассказала о местах питания, где можно дешево поесть. Об этом она сообщила в блоге на платформе "Яндекс.Дзен".

Девушка отдыхала в горах на курорте Роза Хутор. Она посоветовала выбирать отели на верхних точках, так как они показались ей уютнее.

Все кафе и рестораны на курорте она назвала дорогими, но она нашла место, где можно бюджетно поесть. Там можно позавтракать за 250 рублей. В меню — яичница или омлет, салат, кофе или чай.

«На мой взгляд, для завтрака вполне приемлемая цена. Правда, я всегда тратила больше, так как в кафе собственная выпечка и она потрясающе вкусная», — призналась девушка.

Туристка рассказала, что в этом же месте есть обед, который стоит 490 с первым блюдом, пастой и напитком. В здании с канатной дорогой также есть бюджетная столовая, где первые блюда стоят от 150 до 200 рублей, а вторые — 200-300 рублей.